Gas Russia, Gazprom chiude i rubinetti all'Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) "Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria". È quanto ha comunicato Eni sul suo sito internet informando del blocco delle forniture di gas dalla Russia all'Italia. Eni comunica che oggi non ci saranno forniture di gas dalla Russia attraverso il punto di ingresso di Tarvisio "Oggi, pertanto, i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli. Eni si riserva di comunicare eventuali riprese delle forniture" si legge ancora nella nota. L'offerta di gas dalla Russia, rispetto a quella complessiva a disposizione dell'Italia, era ormai inferiore al 10%. La sospensione delle forniture dal Tarvisio non cambiano quindi al momento la ...

