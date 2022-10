Gas, la Russia azzera le forniture all’Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) Gazprom ha sospeso le forniture di gas all’Italia a partire da oggi. Lo ha annunciato Eni, affermando che il colosso energetico russo “ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi”. Secondo la compagnia italiana, la causa è la “dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. “Oggi, pertanto, i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli”, ha detto in una nota Eni, che ha promesso di fornire aggiornamenti in caso di “eventuali riprese” delle forniture. “Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l’Italia”, ha detto un portavoce dell’Eni, spiegando come la compagnia russa ha motivato la sospensione. “Stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) Gazprom ha sospeso ledi gasa partire da oggi. Lo ha annunciato Eni, affermando che il colosso energetico russo “ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi”. Secondo la compagnia italiana, la causa è la “dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. “Oggi, pertanto, i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli”, ha detto in una nota Eni, che ha promesso di fornire aggiornamenti in caso di “eventuali riprese” delle. “Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l’Italia”, ha detto un portavoce dell’Eni, spiegando come la compagnia russa ha motivato la sospensione. “Stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi ...

