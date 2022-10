Gas, la Germania fa saltare in aria l'Ue: cosa sta per accadere (Di sabato 1 ottobre 2022) Nessun accordo sul tetto al prezzo del gas. A spiegarlo è la stessa Commissaria europea all'Energia Kadri Simson: «Abbiamo ricevuto oggi dai Paesi membri 27 proposte molto complesse...cercheremo di negoziare bene corridoi del gas». Non c'è quindi un accordo per un tetto al prezzo ma le indicazioni emerse dal meeting di Bruxelles serviranno alla Commissione europea per fornire una proposta legislativa anche in vista del vertice dei capi di Stato e di governo, in programma a Praga il 6 e 7 ottobre. Secondo la rappresentante dell'esecutivo europeo con la delega all'Energia, un tetto al prezzo del gas è «un'opzione legittima, ma richiede un intervento radicale sul mercato» che a sua volta ha bisogno di «diverse condizioni non negoziabili» da attuare. Le condizioni, ha spiegato Simson, sarebbero imposte per evitare che un tetto al prezzo crei all'Unione Europea problemi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Nessun accordo sul tetto al prezzo del gas. A spiegarlo è la stessa Commisseuropea all'Energia Kadri Simson: «Abbiamo ricevuto oggi dai Paesi membri 27 proposte molto complesse...cercheremo di negoziare bene corridoi del gas». Non c'è quindi un accordo per un tetto al prezzo ma le indicazioni emerse dal meeting di Bruxelles serviranno alla Commissione europea per fornire una proposta legislativa anche in vista del vertice dei capi di Stato e di governo, in programma a Praga il 6 e 7 ottobre. Secondo la rappresentante dell'esecutivo europeo con la delega all'Energia, un tetto al prezzo del gas è «un'opzione legittima, ma richiede un intervento radicale sul mercato» che a sua volta ha bisogno di «diverse condizioni non negoziabili» da attuare. Le condizioni, ha spiegato Simson, sarebbero imposte per evitare che un tetto al prezzo crei all'Unione Europea problemi di ...

