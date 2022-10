Gas, inaugurato il gasdotto Grecia - Bulgaria. Von der Leyen: 'Nuova era per Ue' (Di sabato 1 ottobre 2022) L'Unione Europea ha sostenuto il progetto con 250 milioni di euro. La presidente della Commissione: sull'energia 'serve risposta ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) L'Unione Europea ha sostenuto il progetto con 250 milioni di euro. La presidente della Commissione: sull'energia 'serve risposta ...

ladyonorato : Certo, questa “coincidenza”è davvero singolare… giusto oggi hanno inaugurato il nuovo gasdotto baltico che porta il… - SempreAlessia : RT @CristinaMolendi: Grande @FedericoRampini : invece di attaccare gli olandesi e i norvegesi perché non andiamo a estrarre il gas nell’Adr… - guidopoli3 : RT @CristinaMolendi: Grande @FedericoRampini : invece di attaccare gli olandesi e i norvegesi perché non andiamo a estrarre il gas nell’Adr… - soteros1 : RT @riannuzziGPC: In coincidenza con il sabotaggio dei due #NordStream, Varsavia ha inaugurato il gasdotto baltico che trasporterà il gas n… - longagnani : RT @riannuzziGPC: In coincidenza con il sabotaggio dei due #NordStream, Varsavia ha inaugurato il gasdotto baltico che trasporterà il gas n… -