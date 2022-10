Gas, Eni: 'A zero i flussi di metano dalla Russia verso l'Italia'. Gazprom: 'Al lavoro per sbloccare le forniture' (Di sabato 1 ottobre 2022) Le forniture di gas russo all' Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi 'a zero'. Lo annuncia Eni sul proprio sito. 'A partire da oggi Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi gas russo all'attrail Tarvisio saranno oggi 'a'. Lo annuncia Eni sul proprio sito. 'A partire da ogginon sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando ...

