Fuga dalla Russia, le voci di chi è riuscito a passare il confine: ‘Abbiamo abbandonato casa, amici e famiglie. Torneremo con un Paese nuovo’ (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivan non ha mai servito nell’esercito russo, ma visto che dopo l’annuncio della mobilitazione ordinata da Vladimir Putin hanno iniziato a reclutare indiscriminatamente, con la compagna Alina ha pensato di lasciare la Russia. Ivan lavora in un’istituzione statale, dove prima o poi gli sarebbe stata sicuramente consegnata una convocazione, ma i ragazzi hanno deciso di attendere prima di prendere la decisione di lasciare tutto: entrambi a Mosca hanno famiglia, amici, lavoro. Avevano appena comprato un appartamento e stavano finendo i lavori di ristrutturazione. pochi giorni fa avevano ricevuto la cucina che ora rimarrà imballata in un appartamento vuoto: il 27 settembre, entrambi hanno fatto i bagagli in una sera e sono volati via dalla Russia. Alina è andata in Armenia: dopo l’annuncio della mobilitazione, la sua azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivan non ha mai servito nell’esercito russo, ma visto che dopo l’annuncio della mobilitazione ordinata da Vladimir Putin hanno iniziato a reclutare indiscriminatamente, con la compagna Alina ha pensato di lasciare la. Ivan lavora in un’istituzione statale, dove prima o poi gli sarebbe stata sicuramente consegnata una convocazione, ma i ragazzi hanno deciso di attendere prima di prendere la decisione di lasciare tutto: entrambi a Mosca hanno famiglia,, lavoro. Avevano appena comprato un appartamento e stavano finendo i lavori di ristrutturazione. pochi giorni fa avevano ricevuto la cucina che ora rimarrà imballata in un appartamento vuoto: il 27 settembre, entrambi hanno fatto i bagagli in una sera e sono volati via. Alina è andata in Armenia: dopo l’annuncio della mobilitazione, la sua azienda ...

Agenzia_Ansa : Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga: è la stima dell'… - fattoquotidiano : Fuga dalla Russia, le voci di chi è riuscito a passare il confine: ‘Abbiamo abbandonato casa, amici e famiglie. Tor… - Umbria24 : Russia-Ucraina, a Terni è nato Martin da una mamma in fuga dalla guerra - cscarbolo : RT @putino: La vendetta russa. Un missile russo ha colpito un convoglio di autovetture con persone in fuga dalla zona occupata della region… - _antoniobraccio : RT @Fedoraquattroc2: Ma quale fuga dalla Russia....i giovani lì non son mica mozzarelle -