Francesco Totti torna sui social dopo la separazione con Ilary Blasi | ecco cosa ha postato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Aveva giàsulle Instagram stories gli auguri ricevuti dai figli Cristian e Chanel per il suo compleanno. Oraha pubblicato un video: in motorino, sorridente, con il primogenito. Il Capitano ride, il figlio anche e la colonna sonora è Il ragazzo della Via Gluck. Una ‘svolta’ perché il Pupone, da che è uscita la notizia dellada, non si è fatto vedere in ambiti. Al contrario, la conduttrice ha da subito scelto di raccontare le proprie vacanze estive e di mostrare diversi look. Intanto continua la ‘battaglia’ a colpi di fughe di presunte notizie, puntualmente smentite, dalla trattativa in corso tra gli avvocati dei due. Come finirà? Al momento sappiamo chesembra aver ritrovato il sorriso. ...