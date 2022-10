Francesco Totti | l’avvocato di Ilary Blasi lancia pesanti accuse e fa chiarezza

Leggi su biccy

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il Corriere della Sera ieri ha pubblicato un articolo con le cifre dei guadagni di. Sul sito del famoso quotidiano è stata menzionata anche una richiesta di mantenimento da capogiro. Secondo quello che si legge sul Corriereavrebbe chiesto 37.500 € al mese, peccato che non sia vero nulla. Oggidella, Alessandro Simeone, attraverso un comunicato rilasciato a La Repubblica ha smentito tutto. Il legale ha addirittura dichiarato che dietro a queste fake news ci sarebbe una strategia extraprocessuale per infangare la sua assistita.forti, ma in effetti in queste settimane sono uscite molte notizie non positive sue molte sono già state bollate come fake. “Sono state diffuse ...