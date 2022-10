Formula 1 | Gp Singapore | Leclerc in pole davanti a Perez e Hamilton Verstappen solo ottavo | finita la benzina

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - Eurosport_IT : ?????????????? ???? ??????????????! ???????? Charles Leclerc e la Ferrari ringraziano Verstappen e si prendono la 9a pole nel 2022! Sai… - sportface2016 : #F1 #SingaporeGP, il ds #Ferrari Laurent #Mekies: 'Potevamo fare persino meglio' - flamanc24 : RT @SkySportF1: ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ? -

La sintesi delle qualifiche del Gran Premio di: primo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito da Perez, Hamilton e ......00 Lecce - Cremonese 15:00 Sampdoria - Monza 15:00 Sassuolo - Salernitana 18:00 Atalanta - Fiorentina 20:45 Juventus - Bologna MOTORI - MOTO GP 10:00 Thailand GP MOTORI -1 14:00 GP...Soddisfazione in casa Ferrari per la pole position di Charles Leclerc a Singapore, la nona del pilota monegasco in questa stagione. C'è un po' di rammarico per il solo decimo e mezzo di distacco di Ca ...Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Singapore, 17° prova del mondiale 2022 di Formula 1. Al termine di una sessione emozionante e ricca di sorprese, C ...