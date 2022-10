Formazioni ufficiali Perugia-Pisa | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi, match della settima giornata di. Entrambe le squadre stazionano nei bassifondi della classifica ed hanno urgente bisogno di punti per allontanarsi la zona rossa. Gli umbri proveranno a sfruttare il fattore campo; ilinvece insegue ancora la prima vittoria stagionale. Chi avrà la meglio? Si gioca alle 16:15. Le: In attesa: In attesa SportFace.