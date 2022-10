Fiorentina | dubbi sugli esterni d’attacco per Italiano | le ultime

(Di sabato 1 ottobre 2022)in attacco per ladi Vincenzoper la sfida contro l’Atalanta, ino Nico Gonzalez e Sottilin attacco per ladi Vincenzoper la sfida contro l’Atalanta, ino Nico Gonzalez e Sottil. Il tecnico dellapotrebbe avere a disposizione l’argentino, andato in Nazionale senza giocare, ma Sottil si è allenato a parte e potrebbe anche non partire per Bergamo. In ogni in avanti il tecnico studia l’opzione con Kouamé spostato a destra e Ikoné a sinistra con uno tra Cabral e Jovic in mezzo all’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il 22 è in programma la sfida di campionato in trasferta contro lae il 26 il ritorno ... Inzaghi non potrà ancora contare su Lukaku e sceglie Asllani per sostituire Brozovic, due, uno ...Le ultime in casasecondo Radio Bruno. Italiano ha ancora diversi nodi da sciogliere in vista della trasferta di Bergamo Milenkovic è parzialmente recuperato ma è stato fuori per un lungo periodo, difficile ...Dubbi in attacco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la sfida contro l’Atalanta, in dubbio Nico Gonzalez e Sottil Dubbi in attacco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la sfida contro ...Atalanta-Fiorentina è una partita dell’ottava giornata di Serie ... l’ex udinese al momento sembra favorito sul nazionale danese. Tanti dubbi per Italiano, che spera di riavere sia Gonzalez che ...