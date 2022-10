Fiorentina | Commisso | ' Voglio risposte sullo stadio Dove giocheremo durante i lavori?'

sportli26181512 : Asllani show, il Milan non si ferma più. Fiorentina ok col Sassuolo: ora è seconda: Asllani show, il Milan non si f… - ACF_Womens : ?? | ?????????? ???????????? Al Torrini arriva la terza vittoria casalinga davanti al Presidente #Commisso. ?????… - Fiorentinanews : Brivio: “Commisso sta facendo un ottimo lavoro. La Fiorentina può seguire il percorso fatto dall’Atalanta” - tuttoatalanta : Fiorentina, patron Commisso: “L’Atalanta e’ fortissima” - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La Fiorentina Femminile torna alla vittoria sotto gli occhi di Commisso e si porta al secondo posto #Fiorentina https:/… -

Il presidente viola commenta le ipotesi di spostamento per i lavori di ristrutturazione dello stadio. 'Batistuta in società E' un grande campione, ma non voglio parlare di queste ...Il patron della, Rocco, è intervenuto a margine della gara di campionato femminile trae Sassuolo: ' L' Atalanta è fortissima, andiamo là e vediamo cosa succede. L'anno scorso abbiamo ..."L'anno scorso facemmo molto bene a Bergamo, speriamo di ripeterci domani", afferma il presidente viola, Rocco Commisso, in attesa della ...Il presidente viola commenta le ipotesi di spostamento per i lavori di ristrutturazione dello stadio. "Batistuta in società E' un grande campione, ma non voglio parlare di queste cose" ...