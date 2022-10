Fiorentina | Batistuta | 'Un ritorno alla Fiorentina da dirigente? È il mio sogno'

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Commisso: 'Batistuta? Un campione, ma preferisco non parlare di un suo ritorno. La Fiorentina non può giocare tre anni… - fiorentina_it : Rocco #Commisso è tornato a parlare. Nessuna apertura nei confronti di @GBatistutaOK - Fiorentinanews : Commisso: 'Batistuta? Un campione, ma preferisco non parlare di un suo ritorno. La Fiorentina non può giocare tre a… - violanews : #Commisso: “#Batistuta un campione. Restyling Franchi? Servono delle risposte” #Fiorentina - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Batistuta: 'Essere considerato antipatico da #Cassano è un complimento, mi fa tenerezza. Quando giocavo avevo responsa… -

... Rocco Commisso , è intervenuto a margine della gara di campionato femminile trae ... Il presidente ha evitato la domanda sul ritorno in società di Gabriel Omar, limitandosi a dire: ..."Adesso sorrido di più, sono più rilassato. Per me il calcio è stato un lavoro, un lavoro bello ma anche una grande responsabilità" dice Gabriel Omar, ex bomber die Roma , intervistato da La Nazione. "C'è gente che pagava per vedermi e non potevo permettermi che fosse solo un gioco. Quindi prendevo tutto sul serio e non ...Il presidente viola commenta le ipotesi di spostamento per i lavori di ristrutturazione dello stadio. "Batistuta in società E' un grande campione, ma non voglio parlare di queste cose" ..."Adesso sorrido di più, sono più rilassato. Per me il calcio è stato un lavoro, un lavoro bello ma anche una grande responsabilità".