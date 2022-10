“Fine della storia”. Renzi celebra il funerale del Pd: è il passato (Di sabato 1 ottobre 2022) “Il Pd per come l'abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. A decretare la Fine del partito di sinistra, senza troppi giri di parole, è il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine di un evento a Milano in cui ha martellato sulla sua ex casa ed in particolare su Enrico Letta, ormai pronto ad abbandonare il ruolo di segretario dopo la sconfitta alle elezioni: “Qui c'è un unico grande responsabile della vittoria della Meloni. L'unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo. Il presente purtroppo è una situazione molto complicata con la Meloni al governo, noi faremo di tutto per rispettare l'esito del voto e ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) “Il Pd per come l'abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. A decretare ladel partito di sinistra, senza troppi giri di parole, è il leader di Italia viva, Matteo, a margine di un evento a Milano in cui ha martellato sulla sua ex casa ed in particolare su Enrico Letta, ormai pronto ad abbandonare il ruolo di segretario dopo la sconfitta alle elezioni: “Qui c'è un unico grande responsabilevittoriaMeloni. L'unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo. Il presente purtroppo è una situazione molto complicata con la Meloni al governo, noi faremo di tutto per rispettare l'esito del voto e ...

