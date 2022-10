FIFA 23 Obiettivi Sergino Dest OTW: Annunciata la carta Da Tenere D’Occhio del terzino olandese (Di sabato 1 ottobre 2022) EA Sports ha rilasciato gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione OTW di Sergino Dest per la modalità FIFA 23 Ultimate Team. Il difensore olandese è un nuovo acquisto del Milan, dopo l’esperienza non esaltante al Barcellona Dest si è trasferito al club allenato da Pioli per cercare di rilanciare la sua carriere e tornare anche a vestire la maglia della nazionale. In base al mercato, le versioni dei giocatori Da Tenere D’Occhio celebrano i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici che possono migliorare nel corso della stagione di FIFA 22 Ultimate Team, in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Potete riscattare la carta del terzino olandese ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 1 ottobre 2022) EA Sports ha rilasciato gliche permettono di sbloccare la versione OTW diper la modalità23 Ultimate Team. Il difensoreè un nuovo acquisto del Milan, dopo l’esperienza non esaltante al Barcellonasi è trasferito al club allenato da Pioli per cercare di rilanciare la sua carriere e tornare anche a vestire la maglia della nazionale. In base al mercato, le versioni dei giocatori Dacelebrano i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici che possono migliorare nel corso della stagione di22 Ultimate Team, in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Potete riscattare ladel...

