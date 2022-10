Festa Nonni: Mattarella, 'patrimonio di valori da consegnare alle generazioni future' (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell'uomo lo dobbiamo agli anziani, portatori di un patrimonio di valori che abbiamo il dovere di consegnare integro alle generazioni future". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. "Il tema della Giornata odierna è dedicato, quest'anno, alla resilienza delle persone anziane in un mondo che cambia, con una attenzione particolare alle donne e alla forza d'animo con cui affrontano le sfide globali", prosegue il capo dello Stato. "La pandemia da Covid-19 ha messo ancor più in evidenza le disuguaglianze esistenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell'uomo lo dobbiamo agli anziani, portatori di undiche abbiamo il dovere diintegro". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. "Il tema della Giornata odierna è dedicato, quest'anno, alla resilienza delle persone anziane in un mondo che cambia, con una attenzione particolaredonne e alla forza d'animo con cui affrontano le sfide globali", prosegue il capo dello Stato. "La pandemia da Covid-19 ha messo ancor più in evidenza le disuguaglianze esistenti, ...

