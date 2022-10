Fedez a Parigi: Mia Moglie si Vergona di me! Ecco cosa ha fatto il cantante (Di sabato 1 ottobre 2022) La coppia più amata del social network era vicino alla capitale francese, ma qualcosa è andato storto: il look di Fedez era decisamente “stravagante” Fedez e Chiara Ferragni, coppia prediletta sui social, si sono finalmente riuniti dopo la Milano Fashion Week. Mentre Chiara sfilava sul red carpet dell’evento più importante tra Parigi e Milano, la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 1 ottobre 2022) La coppia più amata del social network era vicino alla capitale francese, ma qualè andato storto: il look diera decisamente “stravagante”e Chiara Ferragni, coppia prediletta sui social, si sono finalmente riuniti dopo la Milano Fashion Week. Mentre Chiara sfilava sul red carpet dell’evento più importante trae Milano, la L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni a Disneyland: Leone e Vittoria felicissimi, le foto della vacanza a Parigi - Acquarius61 : @EnricoLetta C ho due biglietti pe Parigi,chi te porti? Fedez o Saviano - happiness_lo : @Maly20122 @ChiaraFerragni O fedez non va bene. Dopo che chiara e a parigi fedez e assente de instagram. Alcune like, con su amici… - Paolino29072918 : @scrocknroll ma @ChiaraFerragni usa parola lavoro per far invece la settimana di vacanza a Parigi con @chiarabiasi… -