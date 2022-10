“Fate schifo, vergogna”. GF Vip 7, terremoto dopo l’addio di Marco Bellavia (Di sabato 1 ottobre 2022) l’addio di Marco Bellavia ha scatenato polemiche dentro e fuori la casa del GF Vip 7 dove è scoppiato uno scontro feroce tra Gegia e Antonella Fiordelisi, l’unica tra le vippone a difendere dal primo minuto Marco. Una discussione accesa tanto che si è temuto si potesse arrivare alle mani. Nello specifico Gegia ha detto: “Eh grazie ciao. Non ho detto che recitava, non stava bene. Ma è meglio così per lui. Adesso prenderà le medicine e chissà che non possa ritornare”. Parole che hanno fatto immediatamente saltare Antonella Fiordelisi: “Per me è opportuno chiedere scusa a Marco per le cose dette. Avete detto che recitava”. E ancora: “Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)diha scatenato polemiche dentro e fuori la casa del GF Vip 7 dove è scoppiato uno scontro feroce tra Gegia e Antonella Fiordelisi, l’unica tra le vippone a difendere dal primo minuto. Una discussione accesa tanto che si è temuto si potesse arrivare alle mani. Nello specifico Gegia ha detto: “Eh grazie ciao. Non ho detto che recitava, non stava bene. Ma è meglio così per lui. Adesso prenderà le medicine e chissà che non possa ritornare”. Parole che hanno fatto immediatamente saltare Antonella Fiordelisi: “Per me è opportuno chiedere scusa aper le cose dette. Avete detto che recitava”. E ancora: “Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? ...

rubio_chef : I nazisti???? sono dei mostri disumani che riescono a far morire ragazzini di paura. Di paura. Manco l’uomo nero. Pen… - rubio_chef : Resistenza Ucraina? Partigiani? Territori occupati? @repubblica @GEDIspa fate schifo e siete meno credibili di Vann… - rubio_chef : Guardateve, guardate quanto fate schifo limortaccivostra - amilah09 : RT @Chiara_Bonati: Ah, e da qui alla fine non mi venite a rompere le palle se mostrerò ZERO EMPATIA di fronte alle storielle strappalacrime… - neonvenus23 : RT @nickybastarda: #cheschifo NON MERITATE UNO NELLA CASA DEL #GFvip come #marcobellavia perché siete insensibili e fate schifo,Alfonso bu… -