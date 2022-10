“Facciamo come il Bayern”: Spalletti lo ha detto prima di Napoli-Torino (Di sabato 1 ottobre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Napoli-Torino, le parole di Spalletti “Sosta Nazionali? Siccome ci sono dentro a quello che è il cammino che le squadre devono fare, le soste vanno accettate. Ieri il Bayern ha vinto 4-0 contro il Leverkusen e gli sono tornati tutti dentro all’ultimo momento. L’importante è che nessuno si faccia male e a noi non è capitato”. Spalletti Napoli (Getty Images) Napoli-Torino, le formazioni ufficiali Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Luciano, allenatore del, ha parlatodel calcio d’inizio di, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:, le parole di“Sosta Nazionali? Sicci sono dentro a quello che è il cammino che le squadre devono fare, le soste vanno accettate. Ieri ilha vinto 4-0 contro il Leverkusen e gli sono tornati tutti dentro all’ultimo momento. L’importante è che nessuno si faccia male e a noi non è capitato”.(Getty Images), le formazioni ufficiali...

