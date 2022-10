F1 | Wolff sul caso Red Bull | ' Siamo preoccupati | violazioni per milioni di dollari'

muffvns : RT @formulagiaestro: binotto é passato da incontrarsi nel paddock con horner per confabulare contro wolff sulla direttiva a incontrarsi con… - formulagiaestro : binotto é passato da incontrarsi nel paddock con horner per confabulare contro wolff sulla direttiva a incontrarsi… - F1ingenerale_ : ??? Wolff sul caso Red Bull: “La FIA è sempre stata molto chiara sul punto. Se una macchina viola il Budget Cap, va… - piedipalmati : io fino a ieri: dodo wolff ti odio mi stai sul cazzo io adesso che la rb è sotto accusa e lui è LO SQUALO: belliss… - DaveTibe : @mich99_____ @awkangie @poesiadeimotori Binotto fu il primo a parlare e a sollevare dubbi sul presunto budget Cup d… -

Totoha parlato così del caso Red Bull , che sta infiammando in queste ore il mondo della Formula 1 . La scuderia di Milton Keynes è infatti accusata di aver sforato il budget cap. Una notizia ...... nonché incazzato, a fine 2019 la Ferrari è stata mortificata per i dubbisuo super motore e si è sciroppata due anni d'inferno. Mentre Toto…' Il boss della Mercedes. 'Lui. Strilla ...Il team principal della Mercedes ha commentato le accuse alla scuderia rivale di sforamento del budget cap SINGAPORE - Toto Wolff è intervenuto per parlare del caso Red Bull, che sta infiammando in qu ...Sia il team anglo-austriaco che l’Aston Martin avrebbero superato di molto il limite fissato di 145 milioni di dollari. La Federazione internazionale sta ultimando la sua indagine tramite la Cost Cap ...