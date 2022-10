F1, Max Verstappen sul finale del Q3 a Singapore: “Avevamo finito la benzina, non è accettabile” (Di sabato 1 ottobre 2022) Epilogo beffardo in qualifica e weekend compromesso a Marina Bay per Max Verstappen, che domani dovrà inventarsi una difficile rimonta dalla quarta fila al via del Gran Premio di Singapore 2022, valido come diciassettesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull aveva il potenziale per fare la pole position in condizioni di pista viscida con gomme slick, ma non ha potuto completare i suoi ultimi due giri veloci su indicazione del team. Il leader del campionato ha alzato il piede a poche curve dal traguardo quando era nettamente in vantaggio sul tempo della pole position di Charles Leclerc. “Avevamo finito la benzina. Se avessi completato quel giro non avrei avuto abbastanza carburante in macchina, però sono delle cose che puoi controllare in Q3. Dovresti ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Epilogo beffardo in qualifica e weekend compromesso a Marina Bay per Max, che domani dovrà inventarsi una difficile rimonta dalla quarta fila al via del Gran Premio di2022, valido come diciassettesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull aveva il potenziale per fare la pole position in condizioni di pista viscida con gomme slick, ma non ha potuto completare i suoi ultimi due giri veloci su indicazione del team. Il leader del campionato ha alzato il piede a poche curve dal traguardo quando era nettamente in vantaggio sul tempo della pole position di Charles Leclerc. “la. Se avessi completato quel giro non avrei avuto abbastanza carburante in macchina, però sono delle cose che puoi controllare in Q3. Dovresti ...

toocrazyandlazy : RT @MicheleMassa20: Max Verstappen hai rotto il cazzo di lamentarti per una qualifica andata storta per sto mezzo errore, che deve dire Qua… - MicheleMassa20 : Max Verstappen hai rotto il cazzo di lamentarti per una qualifica andata storta per sto mezzo errore, che deve dire… - MaraJbRomano : ???? Qualifiche GP Singapore 2022 ?? Max #Verstappen partirà in ottava posizione ??Leggi qui A cura di Mara Jb Roma… - franceesco_ : Capisco che c’è il caro carburante, però manco a fa così max, metticeli 20 euro #SingaporeGP #Verstappen #RedBull - 2pardonmyfrench : RT @bestemmiedigigi: max verstappen come ginevra lamborghini che non si può permettere la benzina :( -