F1, Max Verstappen resta senza benzina a Singapore: “Errore inaccettabile!” – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) L’olandese Max Verstappen partirà dall’ottava posizione domani nel Gran Premio di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale F1 2022. Il campione del mondo in carica non ha potuto completare regolarmente la Q3, richiamato ai box dai propri meccanici per evitare di restare senza carburante. I riflettori di Marina Bay hanno visto il #1 del gruppo decisamente superiore ai rivali, l’alfiere della Red Bull avrebbe molto probabilmente siglato la pole-positon visti gli intertempi da record siglati nel diretto raffronto contro il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il compagno di squadra ha riportato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ poco dopo aver concluso il turno odierno: “Avevamo finito la benzina, non avevo abbastanza benzina per tornare in pit lane dopo il traguardo. I tecnici mi ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) L’olandese Maxpartirà dall’ottava posizione domani nel Gran Premio di, 17° appuntamento del Mondiale F1 2022. Il campione del mondo in carica non ha potuto completare regolarmente la Q3, richiamato ai box dai propri meccanici per evitare direcarburante. I riflettori di Marina Bay hanno visto il #1 del gruppo decisamente superiore ai rivali, l’alfiere della Red Bull avrebbe molto probabilmente siglato la pole-positon visti gli intertempi da record siglati nel diretto raffronto contro il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il compagno di squadra ha riportato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ poco dopo aver concluso il turno odierno: “Avevamo finito la, non avevo abbastanzaper tornare in pit lane dopo il traguardo. I tecnici mi ...

MarcoRomildo : RT @Eurosport_IT: Max non era decisamente contento della decisione ?????? Le sue parole complete… - _iam_desy_ : RT @calliopve: Max Verstappen incazzatissimo nel team radio, se guidasse una Ferrari a quest’ora guarderebbe la F1 da una cella. #Singapore… - frahamoswald : ma state rosicando per un team radio dove chiunque avrebbe sbroccato visto che gli hanno fatto abortire due giri da… - theshieldofspo1 : Max Verstappen furioso con #RedBull dopo le Qualifiche del #SingaporeGP. #TSOS // #Motorsport // #F1 // #F12022 - Eurosport_IT : Max non era decisamente contento della decisione ?????? Le sue parole complete… -