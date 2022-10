F1, Carlos Sainz: “Pista molto complicata, vediamo domani cosa succede con il passo gara” (Di sabato 1 ottobre 2022) Appena 171 millesimi hanno costretto lo spagnolo Carlos Sainz alla quarta casella in griglia di partenza domani nel GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla Pista di Marina Bay le condizioni meteorologiche non sono state delle migliori e i piloti hanno dovuto affrontare le difficoltà di un circuito che di minuto in minuto si asciugava. Ecco che nella Q3 tutti hanno girato con le gomme slick, ma l’asfalto di rassicurazioni ne dava davvero poche. Per questo i rischi sono stati molti e si è cercato di spingere al 100% per essere in p.1. L’iberico della Ferrari ha, quindi, dovuto mandar giù il boccone amaro della sua prestazione. Nello stesso tempo, il Cavallino Rampante ha potuto festeggiare la pole con il monegasco Charles Leclerc a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Appena 171 millesimi hanno costretto lo spagnoloalla quarta casella in griglia di partenzanel GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulladi Marina Bay le condizioni meteorologiche non sono state delle migliori e i piloti hanno dovuto affrontare le difficoltà di un circuito che di minuto in minuto si asciugava. Ecco che nella Q3 tutti hanno girato con le gomme slick, ma l’asfalto di rassicurazioni ne dava davvero poche. Per questo i rischi sono stati molti e si è cercato di spingere al 100% per essere in p.1. L’iberico della Ferrari ha, quindi, dovuto mandar giù il boccone amaro della sua prestazione. Nello stesso tempo, il Cavallino Rampante ha potuto festeggiare la pole con il monegasco Charles Leclerc a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis ...

