“Era il suo fidanzato”. Pamela Prati è al GF Vip 7. E ora spunta l’ex: bello, famoso e oggi furioso (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei primi giorni di GF Vip è nata una bella intesa tra Marco Bellavia e Pamela Prati. I due si sono più volte parlati e hanno scoperto di avere dei punti in comune. C’è da dire, ad onor del vero, che è stato proprio Bellavia ad iniziare questo flirting con l’ex collega. Eccolo allora, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che dice alla Prati di apprezzare la sua bellezza e di stare bene insieme a lei. Naturalmente le sue frasi non sono passate inosservate all’interno della casa. Tuttavia questa storia ha vissuto nelle ultime ore una brusca frenata soprattutto dopo che Pamela Prati ha nominato Marco Bellavia. La showgirl ha spiegato la ragione della sua scelta affermando di averlo nominato perché sentiva troppo la mancanza del figlio. Quindi è intervenuto Marco Bellavia che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Nei primi giorni di GF Vip è nata una bella intesa tra Marco Bellavia e. I due si sono più volte parlati e hanno scoperto di avere dei punti in comune. C’è da dire, ad onor del vero, che è stato proprio Bellavia ad iniziare questo flirting concollega. Eccolo allora,conduttore di Bim Bum Bam che dice alladi apprezzare la sua bellezza e di stare bene insieme a lei. Naturalmente le sue frasi non sono passate inosservate all’interno della casa. Tuttavia questa storia ha vissuto nelle ultime ore una brusca frenata soprattutto dopo cheha nominato Marco Bellavia. La showgirl ha spiegato la ragione della sua scelta affermando di averlo nominato perché sentiva troppo la mancanza del figlio. Quindi è intervenuto Marco Bellavia che ...

