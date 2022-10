Eni: da oggi "a zero" le forniture russe di gas all'Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) Le forniture di gas russo all’ Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi "a zero" . Lo annuncia Eni sul proprio sito. « Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi gas russo all’attraverso il Tarvisio saranno"a" . Lo annuncia Eni sul proprio sito. « Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti...

Agenzia_Ansa : Eni, da oggi saranno 'a zero' le forniture di gas russo all'Italia. 'Al lavoro con Gazprom per riattivare i flussi… - HuffPostItalia : Eni: 'Oggi i flussi di gas dalla Russia sono a zero' - Adnkronos : #Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi richiesti per oggi. #gas - DessiSelvaggia : RT @petergomezblog: Mosca chiude il gas. Eni: “Azzerate la forniture dalla Russia, al lavoro con Gazprom per ripristinare i flussi” https:/… - DenteEleonora : RT @ultimenotizie: #Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata… -