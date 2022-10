Energia, Meloni: serve capire come affrontare i prossimi tre mesi (Di sabato 1 ottobre 2022) Misure europee contro il caro Energia "se anche arrivassero impatterebbero sulle bollette tra qualche mese. Bisogna capire come affrontare questi tre mesi, è questo il tema su cui stiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Misure europee contro il caro"se anche arrivassero impatterebbero sulle bollette tra qualche mese. Bisognaquesti tre, è questo il tema su cui stiamo ...

demagistris : Prendiamo i soldi di aziende e super ricchi che hanno guadagnato e speculato su armi, gas ed energia, decine di mil… - CarloCalenda : Cari italiani, con l’arrivo della recessione, in mezzo ad una guerra, con l’energia a questi costi, con la situazio… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni: 'Daremo risposte efficaci e immediate ai principali problemi. Prioritario intervenire sui costi del… - infoitinterno : Giorgia Meloni a Milano, primo discorso da premier in pectore: 'Caro energia la priorità' - infoitinterno : Energia, Meloni: serve capire come affrontare i prossimi tre mesi -