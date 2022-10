Energia, giovani agricoltori in crisi: “Senza aiuti nessun futuro” (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il 25 per cento dei giovani agricoltori – secondo un’analisi di Coldiretti – ha ridotto la produzione a causa dei rincari, dal gasolio ai concimi, fino ai materiali per l’imballaggio. Aumenti che vanno a sommarsi a quelli delle bollette, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende che lavorano la terra. E’ il caso di Valerio Margaria, 25enne che a Fossano, in Piemonte, alleva conigli e coltiva ortofrutta. “Nel periodo estivo, a causa del caro Energia, abbiamo ridotto la produzione, ma fino a ora stiamo cercando di non impattare troppo sui numeri che l’allevamento ci consente di fare”, racconta il giovane agricoltore all’Adnkronos. “Il problema principale lo abbiamo con il mangime per i conigli, passato da 28 a 40 euro al quintale. Costi notevoli, a cui è difficile sopperire. Senza contare concimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il 25 per cento dei– secondo un’analisi di Coldiretti – ha ridotto la produzione a causa dei rincari, dal gasolio ai concimi, fino ai materiali per l’imballaggio. Aumenti che vanno a sommarsi a quelli delle bollette, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende che lavorano la terra. E’ il caso di Valerio Margaria, 25enne che a Fossano, in Piemonte, alleva conigli e coltiva ortofrutta. “Nel periodo estivo, a causa del caro, abbiamo ridotto la produzione, ma fino a ora stiamo cercando di non impattare troppo sui numeri che l’allevamento ci consente di fare”, racconta il giovane agricoltore all’Adnkronos. “Il problema principale lo abbiamo con il mangime per i conigli, passato da 28 a 40 euro al quintale. Costi notevoli, a cui è difficile sopperire.contare concimi ...

