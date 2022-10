Empoli, Vicario: «Milan fortissimo, ci proveremo fino alla fine» (Di sabato 1 ottobre 2022) Vicario è intervenuto a Sky all’intervallo di Empoli Milan. Le dichiarazioni del portiere toscano dopo i primi 45? di gioco fine PRIMO TEMPO – «C’è da faticare e affrontiamo una squadra fortissima, ci proveremo fino all’ultimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)è intervenuto a Sky all’intervallo di. Le dichiarazioni del portiere toscano dopo i primi 45? di giocoPRIMO TEMPO – «C’è da faticare e affrontiamo una squadra fortissima, ciall’ultimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

EmpoliFC : Alle 20.45 la sfida contro il Milan; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Grassi, De Winter, Lammers, Hend… - ilariofanto0 : @CatedNegri Perin ha fatto un inizio campionato super e invece Mancini ha convocato Vicario dell'empoli - TvPuglia : Chi è l'incompetente con il ???microfono che ha intervistato #Vicario a bordo campo a fine 1° tempo? 'A parte i suoi… - antonio45349510 : Il portiere è per l'Inter un problema grave e comunque non ritengo Onana un portiere top. Andava preso Vicario dell… - TizASRoma : Vicario meriterebbe una big o un esperienza europea importante. Non può stare all'Empoli un portiere così. -