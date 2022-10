Empoli-Milan | le formazioni ufficiali | cambia la mediana azzurra

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sono state da poco svelate leche scenderanno in campo dal 1? in, sfida valida per l’8º turno della Serie A. Il fischio d’inizio è previsto al “Castellani” diper le 20:45, mentre la diretta sarà trasmessa in TV su Sky e sull’app di DAZN. Nei 14 precedenti in Serie A in Toscana, gli azzurri non sono mai riusciti a vincere contro il, che si è affermato invece per ben 7 volte, con le restanti gare terminate in parità. Nel corso della passata stagione, i rossoneri sono riusciti ad imporsi in entrambi i confronti: all’andata in Toscana per 2-4 (doppietta di Kessié e reti di Bajrami, Florenzi, Theo Hernández e Pinamonti) e a San Siro per 1-0 (gol di Kalulu). Prima della sosta per le nazionali, l’aveva trovato i primi 3 ...