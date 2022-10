Empoli-Milan 1-3, vittoria rossonera al fotofinish (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Milan vince 3-1 sul campo dell’Empoli nell’anticipo serale dell’ottava giornata della Serie A 2022-2023. I rossoneri passano in vantaggio con il gol di Rebic (79?), l’Empoli risponde al 92? con la punizione di Bajrami. Al 94? e al 96?, le reti di Ballo-Touré e Leao regalano la vittoria agli ospiti. Il Milan sale a 18 punti e resta a 3 lunghezze dal Napoli. L’Empoli resta a quota 7. I campioni d’Italia conquistanoil bottino pieno in una gara complicata dagli infortuni che falcidiano la rosa di Pioli: out Calabria, Saelemaekers e Kjaer. Il Milan nel primo tempo sfiora il gol con Leao, che si fa respingere da Vicario una conclusione ravvicinata dopo l’iniziativa di De Keteleare. L’Empoli non rinuncia a pungere quando si aprono spazi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilvince 3-1 sul campo dell’nell’anticipo serale dell’ottava giornata della Serie A 2022-2023. I rossoneri passano in vantaggio con il gol di Rebic (79?), l’risponde al 92? con la punizione di Bajrami. Al 94? e al 96?, le reti di Ballo-Touré e Leao regalano laagli ospiti. Ilsale a 18 punti e resta a 3 lunghezze dal Napoli. L’resta a quota 7. I campioni d’Italia conquistanoil bottino pieno in una gara complicata dagli infortuni che falcidiano la rosa di Pioli: out Calabria, Saelemaekers e Kjaer. Ilnel primo tempo sfiora il gol con Leao, che si fa respingere da Vicario una conclusione ravvicinata dopo l’iniziativa di De Keteleare. L’non rinuncia a pungere quando si aprono spazi ...

