Empoli-Milan 1-3 | i rossoneri agguantano i tre punti nei minuti di recupero | a segno Rebic | Ballo-Touré e Leao

IsmaelBennacer : ?? Empoli - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - DAZN_IT : Kakà al primo anno in Italia: meteorite ?? Empoli-Milan ci sblocca un ricordo ? L’aveva toccata piano qui ??… - cmdotcom : #Empoli, Zanetti: '#Milan banco di prova importante. Come fermare #Leao? Magari gli viene l'influenza' #EmpoliMilan - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Folle Milan al 'Castellani': si illude, viene raggiunto al 92' poi fa due gol: è 1-3 ad Empoli - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: La vittoria del #Milan a #Empoli è la dimostrazione che si può andare oltre a infortuni e problemi di ogni genere. #Pioli l… -

batte3 - 1 (0 - 0) nel terzo anticipo odierno dell'8/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Carlo Castellani di. I gol: nel ...22.47 Calcio, Serie A:1 - 3 Ilpassa a1 - 3 con finale incandescente. I rossoneri salgono a 17 punti, toscani fermi a quota 7. Spreca il. Mira da rivedere per Giroud e Leao,su cui poi ...Serata di grandi emozioni per il Milan ad Empoli: i campioni d'Italia battono per 3-1 in extremis gli azzurri al Castellani nella partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli ...Al 92' il risultato era 1-1, in due minuti il Milan vince una partita epica. Una partita al cardiopalma quella andata in scena al Castellani tra Empoli e Milan, una sfida che i tifosi rossoneri ...