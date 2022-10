Elly Schlein e Bonaccini: chi la spunta nel sondaggio sul nuovo segretario PD? (Di sabato 1 ottobre 2022) Enrico Letta a breve lascerà la guida del Partito Democratico. Dopo la sconfitta alle elezioni sono diversi i volti che sono stati proposti per la successione, e tra gli altri in pole position spiccano quelli di Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Un sondaggio di Euromedia Reasearch per Porta a Porta ha indagato su quale dei due ha maggiori consensi. Il primo dato che emerge dalla rilevazione è sicuramente che c’è un testa a testa tra Bonaccini e Schlein che esclude, o perlomeno pregiudica, la corsa di altri nomi come quelli di Boccia o di Paola De Micheli che si fermano sotto il 10% delle preferenze mentre il presidente della Regione Emilia Romagna e la sua vice viaggiano su percentuali che si avvicinano e superano il 20. Un altro elemento interessante di questa sfida a due è che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Enrico Letta a breve lascerà la guida del Partito Democratico. Dopo la sconfitta alle elezioni sono diversi i volti che sono stati proposti per la successione, e tra gli altri in pole position spiccano quelli di Stefano. Undi Euromedia Reasearch per Porta a Porta ha indagato su quale dei due ha maggiori consensi. Il primo dato che emerge dalla rilevazione è sicuramente che c’è un testa a testa trache esclude, o perlomeno pregiudica, la corsa di altri nomi come quelli di Boccia o di Paola De Micheli che si fermano sotto il 10% delle preferenze mentre il presidente della Regione Emilia Romagna e la sua vice viaggiano su percentuali che si avvicinano e superano il 20. Un altro elemento interessante di questa sfida a due è che ...

ricpuglisi : La sinistra riparta da Greta Thunberg, Elly Schlein e Peppe Provenzano - HuffPostItalia : Elly Schlein, l'anti-Meloni: 'Amo un'altra donna, ma non sono meno donna per questo' - davidallegranti : Letta mi pare pronto a lanciare Elly Schlein al congresso - renatogalgano : @targettopoli Ottimo e propongo anche Elly Schlein come segretario così finalmente spariscono. - ConteZero76 : @neXtquotidiano Sostengo Elly Schlein per una più veloce implosione del PD. -