Elezioni politiche 2022, la diretta live di oggi, 1 ottobre: Tajani: “Salvini può fare il ministro dell’Interno” (Di sabato 1 ottobre 2022) Elezioni politiche 2022: LA diretta live DI oggi, 1 ottobre Elezioni politiche 2022 – Continuano le trattative all’interno della coalizione di centrodestra per la formazione del prossimo governo, dopo il successo di Fratelli d’Italia alle Elezioni. oggi vertice ad Arcore tra Meloni, Salvini e Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è detto contrario alla presenza di “tecnici puri” nel futuro esecutivo. Intanto Tajani si è detto dipsosto ad accettare Salvini come ministro dell’Interno. Di seguito le ultime notizie della giornata. Risultati Elezioni politiche: la ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022): LADI, 1– Continuano le trattative all’interno della coalizione di centrodestra per la formazione del prossimo governo, dopo il successo di Fratelli d’Italia allevertice ad Arcore tra Meloni,e Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è detto contrario alla presenza di “tecnici puri” nel futuro esecutivo. Intantosi è detto dipsosto ad accettarecome. Di seguito le ultime notizie della giornata. Risultati: la ...

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - italyinbih : Una importante delegazione di @Montecitorio e @SenatoStampa in #Bosnia #Erzegovina per il monitoraggio delle elezio… - mannocchia : Una sola cosa avrebbe dovuto dare vita alla piazza, come alla campagna elettorale del Pd: la lotta alla disuguaglia… - LaStampa : Tajani: “Salvini può fare il ministro dell’Interno”. Renzi: “Vicini a escalation atomica. Serve diplomazia” - scaramelli_g : RT @vampa_l: @marattin L'analisi del consumo di cocaina in rapporto agli esiti delle elezioni politiche dimostra che le regioni dove maggio… -