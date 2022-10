Elezioni, Anpi: “Il nuovo governo onori il giuramento costituzionale e rispetti i valori della Resistenza che sono alla base della Carta” (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’esito elettorale, clamoroso ma non imprevisto, segna una profonda rottura col passato ed avvia il nostro Paese in una fase politica e sociale sconosciuta e piena di pericoli”. Lo si legge in un documento del comitato nazionale dell’Anpi secondo il quale “assieme, individuando limiti ed errori commessi dalle forze politiche, è possibile indicare la strada per un rilancio del movimento democratico e antifascista. Approfondiremo in un prossimo futuro come Anpi questi temi in un grande appuntamento confermando, riproponendo e aggiornando gli orientamenti del Congresso nazionale. Ma fin d’ora è chiara la strada che dobbiamo percorrere. Questa strada non può che essere unitaria”. L’Associazione nazionale partigiani sottolinea quindi come “per la prima volta nella storia repubblicana, in parlamento ha vinto una maggioranza a trazione postfascista, con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’esito elettorale, clamoroso ma non imprevisto, segna una profonda rottura col passato ed avvia il nostro Paese in una fase politica e sociale sconosciuta e piena di pericoli”. Lo si legge in un documento del comitato nazionale dell’secondo il quale “assieme, individuando limiti ed errori commessi dalle forze politiche, è possibile indicare la strada per un rilancio del movimento democratico e antifascista. Approfondiremo in un prossimo futuro comequesti temi in un grande appuntamento confermando, riproponendo e aggiornando gli orientamenti del Congresso nazionale. Ma fin d’ora è chiara la strada che dobbiamo percorrere. Questa strada non può che essere unitaria”. L’Associazione nazionale partigiani sottolinea quindi come “per la prima volta nella storia repubblicana, in parlamento ha vinto una maggioranza a trazione postfascista, con un ...

