Elezioni 2022, +Europa attende esito riconteggio (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, ‘in attesa di giudizio’. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguardo la lista degli eletti e l’attribuzione dei seggi. Errori che hanno fatto scattare il cosiddetto flipper (vero incubo del Rosatellum per chi non correva in seggi blindati) e potrebbero alla fine restare fuori anche se dati ‘dentro’ o esser ripescati. Per capire che fine faranno ‘color che son sospesi’ bisognerà aspettare la prossima settimana, mercoledì, giovedì al massimo, quando è prevista la proclamazione ufficiale dopo la verifica dei verbali di ogni sezione elettorale da parte delle Corti d’Appello competenti e della Cassazione, che dovrà mettere il ‘timbro’ finale. Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di ‘Più Europa’, spiega all’Adnkronos, i vari passaggi che porteranno ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, ‘in attesa di giudizio’. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguardo la lista degli eletti e l’attribuzione dei seggi. Errori che hanno fatto scattare il cosiddetto flipper (vero incubo del Rosatellum per chi non correva in seggi blindati) e potrebbero alla fine restare fuori anche se dati ‘dentro’ o esser ripescati. Per capire che fine faranno ‘color che son sospesi’ bisognerà aspettare la prossima settimana, mercoledì, giovedì al massimo, quando è prevista la proclamazione ufficiale dopo la verifica dei verbali di ogni sezione elettorale da parte delle Corti d’Appello competenti e della Cassazione, che dovrà mettere il ‘timbro’ finale. Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di ‘Più Europa’, spiega all’Adnkronos, i vari passaggi che porteranno ...

