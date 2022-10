Ecco l’Italia di Giorgia: viaggio tra i sostenitori di Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) «Noi non siamo i fascisti del terzo millennio, siamo ragazzi che fanno politica a destra e portano avanti valori tradizionali che esistevano al di là del fascismo e prima del fascismo, valori che hanno costruito e fondato la nostra civiltà». Simone D’Alpa ha 31 anni e viene dal quartiere Trieste Salario, a nord-est di Roma. Fa il graphic designer e milita nei movimenti giovanili nati in seno ad Alleanza Nazionale prima, e a Fratelli d’Italia poi, da quando aveva 17 anni. Respinge le accuse di fascismo e le «altre etichette fantasiose» che in questi giorni sente attribuirsi dalla stampa italiana ed estera appellandosi a un pantheon preciso di valori: fede, patria, famiglia, «che hanno mosso i ragazzi durante il risorgimento italiano per unire l’Italia, che hanno fondato Roma e Atene», spiega a TPI. Sul ventennio ha le idee altrettanto chiare: un periodo storico “da ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) «Noi non siamo i fascisti del terzo millennio, siamo ragazzi che fanno politica a destra e portano avanti valori tradizionali che esistevano al di là del fascismo e prima del fascismo, valori che hanno costruito e fondato la nostra civiltà». Simone D’Alpa ha 31 anni e viene dal quartiere Trieste Salario, a nord-est di Roma. Fa il graphic designer e milita nei movimenti giovanili nati in seno ad Alleanza Nazionale prima, e a Fratelli d’Italia poi, da quando aveva 17 anni. Respinge le accuse di fascismo e le «altre etichette fantasiose» che in questi giorni sente attribuirsi dalla stampa italiana ed estera appellandosi a un pantheon preciso di valori: fede, patria, famiglia, «che hanno mosso i ragazzi durante il risorgimento italiano per unire, che hanno fondato Roma e Atene», spiega a TPI. Sul ventennio ha le idee altrettanto chiare: un periodo storico “da ...

ilfoglio_it : L’Inghilterra come Grecia e Italia di dieci anni fa? Non è più fanta-economia. Ecco perché è un problema anche euro… - pdnetwork : Mollicone ci dà un'anteprima di come potrebbe essere l'Italia a guida FdI: uno Stato che nega i diritti e pretende… - pdnetwork : Ecco il popolo democratico in piazza per lanciare tutti insieme un messaggio: quello all'Italia democratica e progr… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: L'inverno 2022-2023 potrebbe essere ricordato a lungo per i mostruosi rincari sulle bollette del gas: ecco le stime per l'I… - franser_real : (2/2) a stravolgere la Costituzione. Giorgia Meloni è pronta a diventare la prima premier donna. Ecco dove vuole po… -