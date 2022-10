Ecco come sono oggi le star di “Vite al Limite” | Le trasformazioni sono incredibili (Di sabato 1 ottobre 2022) Vite al Limite è probabilmente il programma di Real Time più famoso. Molti si sono affezionati ai personaggi della serie, tanto da voler scoprire come sono finite le loro storie di rivincita In America ha avuto altrettanto successo, con il nome di My 600 Lb Life, mandato in onda dalla rete TLC. Dalla messa in onda dei primi episodi nel 2012 i protagonisti della serie hanno cambiato totalmente la loro vita. Steven Assanti, Paula Jones, Amber Rachdi prima della trasformazione (foto web)Lo scopo del programma è accompagnare dei pazienti gravemente obesi, con un peso che gira intorno ai 300 kg, a riprendere in mano la propria vita e rinascere. Molti dei pazienti sono persone con Vite travagliate, ... Leggi su topicnews (Di sabato 1 ottobre 2022)alè probabilmente il programma di Real Time più famoso. Molti siaffezionati ai personaggi della serie, tanto da voler scoprirefinite le loro storie di rivincita In America ha avuto altrettanto successo, con il nome di My 600 Lb Life, mandato in onda dalla rete TLC. Dalla messa in onda dei primi episodi nel 2012 i protagonisti della serie hanno cambiato totalmente la loro vita. Steven Assanti, Paula Jones, Amber Rachdi prima della trasformazione (foto web)Lo scopo del programma è accompagnare dei pazienti gravemente obesi, con un peso che gira intorno ai 300 kg, a riprendere in mano la propria vita e rinascere. Molti dei pazientipersone contravagliate, ...

