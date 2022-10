È tregua tra gli ultras e l’Inter: ieri incontro “motivazionale” ad Appiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi lo stadio di San Siro sarà sold out ancora una volta. C’è Inter-Roma, un appuntamento importante per entrambe le squadre e gli allenatori. Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport raccontano di un incontro tra la squadra e gli ultras, ieri ad Appiano. Un incontro distensivo, più motivazionale che di contestazione, nonostante arrivi dopo gli striscioni contro Zhang. Un fattore che, scrive il Corriere dello Sport, lascerebbe ben sperare per l’accoglienza della squadra dell’Inter allo stadio, oggi. “Ormai, la partecipazione della tifoseria nerazzurra non fa più notizia. Semmai, resta il dubbio sul tipo di accoglienza che riserverà lo stadio, dopo gli ultimi risultati. E il comunicato della Curva Nord, diffuso subito dopo Udine, con dito puntato apertamente contro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi lo stadio di San Siro sarà sold out ancora una volta. C’è Inter-Roma, un appuntamento importante per entrambe le squadre e gli allenatori. Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport raccontano di untra la squadra e gliad. Undistensivo, piùche di contestazione, nonostante arrivi dopo gli striscioni contro Zhang. Un fattore che, scrive il Corriere dello Sport, lascerebbe ben sperare per l’accoglienza della squadra delallo stadio, oggi. “Ormai, la partecipazione della tifoseria nerazzurra non fa più notizia. Semmai, resta il dubbio sul tipo di accoglienza che riserverà lo stadio, dopo gli ultimi risultati. E il comunicato della Curva Nord, diffuso subito dopo Udine, con dito puntato apertamente contro ...

