È possibile richiedere nuovamente il Bonus Trasporti, Orlando: "Importante risultato" (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – Da oggi, 1° ottobre, è possibile richiedere nuovamente il Bonus Trasporti per il trasporto pubblico locale e nazionale, per chi ne abbia già utilizzato uno per abbonamenti mensili a settembre, o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso. A un mese dal lancio, è stato superato il milione di voucher emessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno. "Un Importante risultato – afferma il ministro uscente del lavoro, Andrea Orlando – raggiunto con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico. Il Bonus, riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito ...

