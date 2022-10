È pole Ferrari a Singapore. Solo ottavo Verstappen

Eurosport_IT : ?????????????? ???? ??????????????! ???????? Charles Leclerc e la Ferrari ringraziano Verstappen e si prendono la 9a pole nel 2022! Sai… - Agenzia_Ansa : F1, Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore. In prima fila partirà… - sportmediaset : Leclerc: 'Felice per la pole. Possiamo vincere la gara, ne sono sicuro' #Leclerc #Ferrari #Singapore #F1 - daghecharles : RT @itsgiuliadip: quando la ferrari fa le ferrarate e max vince bisogna riconoscere i meriti di max, quando la rb fa le ferrarate e leclerc… - rosaj_57 : RT @itsgiuliadip: quando la ferrari fa le ferrarate e max vince bisogna riconoscere i meriti di max, quando la rb fa le ferrarate e leclerc… -

Non sapevamo quanto saremmo stato vicini ae Red Bull , ma che saremmo andati meglio rispetto a Monza sì. Perdere laper così poco brucia, ma va bene lo stesso perché lotteremo domani ...Se avessi continuato a spingere per laposition l'avrei finito prima di tornare poi ai box. È un errore - ha spiegato Verstappen - che non dovrebbe accadere, ma è successo". Verstappen: "Benzina ...Charles Leclerc conquista la sua nona pole position stagionale dopo aver segnato il miglior tempo al GP di Singapore.Nelle qualifiche a Marina Bay arriva la nona pole position del monegasco. Indietro l'olandese, richiamato ai box perché stava per finire la benzina ...