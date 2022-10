È morto Antonio Inoki | rese famoso il wrestling giapponese | combatté anche con Muhammad Alì 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 ottobre 2022) E’, a 79 anni, il celebre wrestler. Nel 1976 affrontòAli.celebre il, fu il primo nel suo sport ad entrare in politica e lavorò per promuovere la pace attraverso lo sport facendo più di 30 viaggi in Corea del Nord nella speranza di stabilire rapporti di pace e di amicizia. Combatteva da tempo con l’amiloidosi e il diabete. L’ultima volta che è apparso in pubblico è stata ad agosto, in uno show televisivo, racconta il Guardian, con al collo la sua sciarpa rossa, un inconfondibile marchio di fabbrica. Era sulla sedia a rotelle. Il quotidiano inglese ne ricostruisce la storia. Nato nel 1943 a Yokohama, appena fuori Tokyo, si trasferì in Brasile con la sua famiglia quando aveva 13 ...