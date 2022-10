È morto a 79 anni Antonio Inoki | leggenda del wrestling che sfidò anche Ali Poi una carriera da politico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo 79di battaglie, prima sul ring e poi in politica, èil noto wrestler giapponese. Soffriva di una rara malattia: l’amiloidosi. Tra i pionieri della Mixed Martial Art,diventò professionista a soli 17. Nato come Kanjinel 1943 a Yokohama,si trasferì in Brasile con la sua famiglia all’età di 13e lavorò in una piantagione di caffè. Nel paese sudamericano incontrò un noto impresario giapponese che lo convinse a diventare un lottatore. È considerato l’artefice del successo delmoderno, con la fondazione della lega professionistica a partire dal 1972 e l’avvento della televisione a bordo ring. Nel 1976il ...