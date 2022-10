È ancora possibile ritrovare il senso della nostra vita sulla Terra misurando il benessere secondo altri valori. Primo fra tutti l'armonia con l'ambiente (Di sabato 1 ottobre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Stiamo finalmente correndo ai ripari? Chissà… ancora non so se gli ultimi sconvolgenti fenomeni atmosferici che si sono abbattuti su tutto il mondo senza risparmiare la nostra bella Italia hanno cominciato a incrinare quel muro di indifferenza verso la questione climatica. C’è ancora chi si diverte a sbeffeggiare Greta Thunberg, dandogli della “Gretina”, sperando così di esorcizzare una realtà ormai troppo evidente per continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. Siamo spaventati dai rimproveri come bambini scoperti con le mani nella marmellata ma la politica che dovrebbe guidarci e soprattutto guardare avanti assicurando un futuro ai nostri figli è lenta e schiava di una propaganda che sfrutta altri temi per accaparrarsi i voti a breve ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 ottobre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Stiamo finalmente correndo ai ripari? Chissà…non so se gli ultimi sconvolgenti fenomeni atmosferici che si sono abbattuti su tutto il mondo senza risparmiare labella Italia hanno cominciato a incrinare quel muro di indifferenza verso la questione climatica. C’èchi si diverte a sbeffeggiare Greta Thunberg, dandogli“Gretina”, sperando così di esorcizzare una realtà ormai troppo evidente per continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. Siamo spaventati dai rimproveri come bambini scoperti con le mani nella marmellata ma la politica che dovrebbe guidarci e soprattutto guardare avanti assicurando un futuro ai nostri figli è lenta e schiava di una propaganda che sfruttatemi per accaparrarsi i voti a breve ...

