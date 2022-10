Dybala lascia il campo in Inter-Roma: messaggio dell’argentino alla panchina dopo il cambio (Di sabato 1 ottobre 2022) Paulo Dybala dopo aver siglato la rete dell’1-1 al 40esimo del primo tempo ha lasciato il campo ad inizio ripresa, suscitando un po’ di preoccupazione tra i tifosi della Roma. Il talento argentino è stato sostituito al minuto numero 58 da Tammy Abraham che era partito eccezionalmente dalla panchina. Una volta uscito l’argentino ha tranquillizzato José Mourinho e l’Intera panchina giallorossa. Inter Roma Paulo Dybala Secondo quanto riportato da Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, il cambio era premeditato, una staffetta già decisa in precedenza dal tecnico della formazione capitolina. Una volta trovato posto in panchina, l’ex Juventus ha ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) Pauloaver siglato la rete dell’1-1 al 40esimo del primo tempo hato ilad inizio ripresa, suscitando un po’ di preoccupazione tra i tifosi della. Il talento argentino è stato sostituito al minuto numero 58 da Tammy Abraham che era partito eccezionalmente d. Una volta uscito l’argentino ha tranquillizzato José Mourinho e l’giallorossa.PauloSecondo quanto riportato da Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, ilera premeditato, una staffetta già decisa in precedenza dal tecnico della formazione capitolina. Una volta trovato posto in, l’ex Juventus ha ...

