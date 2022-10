Domenica In | tutti gli ospiti di Mara Venier della prossima puntata

matteosalvinimi : Saviano: “Salvini è un pericolo per tutti… Salvini è fuori controllo… Salvini ha sequestrato, intimidito e minaccia… - bobogiac : Innanzitutto grazie. È stata una campagna elettorale bellissima. Grazie a tutti coloro che, giorno dopo giorno, han… - Mov5Stelle : ?????COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI ????? ?I seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7:00 all… - radioaldebaran : Tutti gli appuntamenti di domani, domenica 2 ottobre - #Eventi #Levante - - CorriereCultura : RT @CarloBordoni: Su @La_Lettura domenica 2 ottobre si parla del libro 'Noi rifugiati' di Hannah #Arendt, curato da @DiDonadice per #Eina… -

Sono 156 milioni gli elettori chiamati al voto2 ottobre. La sfida è, ancora una volta, ... Dopo aver affermato chedovrebbero avere un fucile , ' Bolsonaro ha reso più semplice l'accesso ...Manifestazione snella, veloce, che parlasse aè concentrata in una location prestigiosa come ...9 ottobre ci sarà un'anteprima della manifestazione: Book shot con Mr. Savethewall, ...L’Orvietana cerca continuità; tutto il programma del settore giovanile. Il punto conquistato nella trasferta di Poggibonsi, pur non avendo cambiato di molto la classifica, ha dato morale e convinzione ...Via alle iniziative organizzate per questo «Ottobre rosa» che, come ogni anno, è il mese della prevenzione del tumore al seno. Tra i primi eventi quello promosso dall’associazione «Amiche per mano» de ...