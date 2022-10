(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) –alle 10 in agenzia e sul sito dell’Adnkronos (www.adnkronos.com) il “Punto di vista” di Marco. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose: questa è sicuramente una notte di orgogl… - BinaryOptionEU : RT 'Domani ‘Il punto di vista di Follini’. #ultimora - novasocialnews : Domani il 'Punto di vista' di Follini - telodogratis : Domani il ‘Punto di vista’ di Follini - Adnkronos : Domani ‘Il punto di vista di Follini’. #ultimora -

Firenze Viola

Due splendidi giri nel Q3, ad un certosembrava davvero destinato a prendersi la prima posizione.punta ad esserci anche lui nella bagarre davanti. RED BULL 4 Onestamente tanti i punti ...... 'Oggi daldi vista scientifico sappiamo già che abbiamo un ritardo del 30 per cento nella ... Per la ventiduesima edizione della Maratona saremo in piazza Salotto, domenica 2 ottobre, dalle ... FELTRI A RFV, Domani battaglia. ACF può battere tutti