Disuguaglianze | conflitto e medicina nel futuro della vita

ilfattoalimentare.it

... un partito che ha sempre alimentato lee le differenze, privatizzando e tagliando ... favorevole all'invio di armi e quindi non fermare il, ma alimentarlo. È anche responsabile ...... la falsificazione della tesi è nell'aumento delle. On. Bertinotti, secondo lei, ... La rifondazione della sinistra nasce nel corpo sociale, nei movimenti, nel, nella ... L'olio di palma porta benessere, ma spesso aumenta le disuguaglianze sociali e di genere All’indomani della sconfitta del Pd, mentre su giornali e tv imperversa il dibattito sul futuro dei dem, Fausto Bertinotti decide di rimanere “ totalmente indifferente” alla corsa tra candidati alla s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...