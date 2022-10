Disabili senza cure, l'atto di accusa del neurologo D'Angelo in una lettera all'Asl (Di sabato 1 ottobre 2022) Leggo di commissioni mediche che dovrebbero valutare le condizioni dei malati Disabili ricoverati per decidere cosa è meglio per loro, e che invece predispongono il loro passaggio a strutture che mai ... Leggi su salernotoday (Di sabato 1 ottobre 2022) Leggo di commissioni mediche che dovrebbero valutare le condizioni dei malatiricoverati per decidere cosa è meglio per loro, e che invece predispongono il loro passaggio a strutture che mai ...

FedericoSaltato : Con 2 portieri senza il permesso di parcheggiare nel posto dei disabili sta partita era 0-0 - RosarioLavorgna : Disabili senza cure. L’atto di accusa del neurologo Enrico D’Angelo in una lettera alla responsabile riabilitazione… - Miri11766104 : @LegaSalvini Ok,ma sposta STEFANI DA DISABILI DOVE NULLA. HA FATTO X DIFENDERCI, SIAMO ALLA FAME E SENZA LUCE, PERC… - salernotoday : Disabili senza cure, l’atto di accusa del neurologo D’Angelo in una lettera all'Asl - studiomarzocchi : Verso una cultura senza barriere per i disabili per una società più inclusiva per tutti -