DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Zarco svetta nella FP4, Bagnaia in cerca di feeling. Cominciano le qualifiche (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Zarco è stato il migliore di questa FP4: il francese della Ducati Pramac ha siglato il tempo di 1:30.830 a precedere di 0.109 Miller e di 0.131 Bezzecchi. Quartararo ha concluso in settima posizione a 0.282, mentre Bagnaia ha concluso in 13ma piazza a 0.486. 09.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 09.55 BANDIERA A SCACCHI!!! 09.54 Serie di giri in 1:31.3 per Bagnaia con gomme medie usate. 09.51 1:31.316 per Bagnaia che resta in 13ma posizione. 09.50 Bagnaia scivolato in 13ma posizione a 0.542 dalla vetta. 09.49 Qualche problemino per Bagnaia che forse ha sul posteriore in termini di grip. Il piemontese torna in pista e vedremo i riscontri. 09.48 Di seguito l’ordine dei tempi ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00è stato il migliore di questa FP4: il francese della Ducati Pramac ha siglato il tempo di 1:30.830 a precedere di 0.109 Miller e di 0.131 Bezzecchi. Quartararo ha concluso in settima posizione a 0.282, mentreha concluso in 13ma piazza a 0.486. 09.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 09.55 BANDIERA A SCACCHI!!! 09.54 Serie di giri in 1:31.3 percon gomme medie usate. 09.51 1:31.316 perche resta in 13ma posizione. 09.50scivolato in 13ma posizione a 0.542 dalla vetta. 09.49 Qualche problemino perche forse ha sul posteriore in termini di grip. Il piemontese torna in pista e vedremo i riscontri. 09.48 Di seguito l’ordine dei tempi ...

