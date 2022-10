DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: via alla FP4, c’è il sole in Thailandia! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.31 Miller si conferma davanti in 1:31.435 a precedere Martin di 0.203 e di 0.324 Vinales. Quartararo è nono a 0.474 immediatamente davanti a Bagnaia (+0.529). Bastianini 15° a 0.759. 09.29 Miller comanda la classifica con il crono di 1:32.107 a precedere di 0.202 Zarco e di 0.291 Bastianini. Quinto è Quartararo a 0.395, mentre Bagnaia è 14° a 0.885. 09.28 Marc Marquez con una scelta diversa: hard all’anteriore e soft al posteriore. 09.26 Tutti in pista: Bagnaia e Quartararo con una coppia di medie. 09.25 VIA alla FP4!!! 09.21 Sarà interessante, dunque, stabilire anche il passo di Bagnaia in rapporto a quello di Quartararo, che nella FP3 è stato molto convincente. 09.18 Vedremo quali saranno le scelte in fatto di gomme dal momento che, con queste temperature, sarà anche da valutare il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.31 Miller si conferma davanti in 1:31.435 a precedere Martin di 0.203 e di 0.324 Vinales. Quartararo è nono a 0.474 immediatamente davanti a Bagnaia (+0.529). Bastianini 15° a 0.759. 09.29 Miller comanda la classifica con il crono di 1:32.107 a precedere di 0.202 Zarco e di 0.291 Bastianini. Quinto è Quartararo a 0.395, mentre Bagnaia è 14° a 0.885. 09.28 Marc Marquez con una scelta diversa: hard all’anteriore e soft al posteriore. 09.26 Tutti in pista: Bagnaia e Quartararo con una coppia di medie. 09.25 VIAFP4!!! 09.21 Sarà interessante, dunque, stabilire anche il passo di Bagnaia in rapporto a quello di Quartararo, che nella FP3 è stato molto convincente. 09.18 Vedremo quali saranno le scelte in fatto di gomme dal momento che, con queste temperature, sarà anche da valutare il ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Thailandia 2022 in DIRETTA: pista asciutta a Buriram FP4 dalle 9.25 - #MotoGP #Thailandia #DIRETTA:… - corsedimoto : LIVE Qualifiche MotoGP del GP Thailandia 2022. Segui in diretta Q1 e Q2 con tempi, classifica e aggiornamenti in te… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Livetiming e commento dal Chang International Circuit di… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Livetiming e commento dal Chang International Circuit… -